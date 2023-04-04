Kira yükü ağırlaştı

Almanya'damilyonlarca aile gelirinin büyük bölümünü yüksek kira giderlerine harcamak zorunda kalıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2022'de 1.5 milyon hane, gelirinin yüzde 50'sini, 1.6 milyon hane de gelirinin yüzde 40'ını kiraya harcadı. Buna göre ülke genelinde 19.9 milyon kiracının yüzde 16'sının kira yükü, gelirinin yüzde 40'tan fazlasına denk geldi.İstatistik Dairesi, ülke genelinde 19.9 milyon kiracıyı baz alarak yaptığı değerlendirmede, ortalama kira maliyetinin, hane halkının net gelirinin yüzde 27.8'ine denk geldiği sonucuna varıldığını belirtti. Kira yükünün şehirlerin büyüklüğüne göre de artış gösterdiğini vurgulayan daire, geçen yıl ülke genelinde metrekare başına ortalama kiranın 8.7 euro olduğuna işaret etti.