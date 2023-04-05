Alman polisinden ırkçılık itirafı

Almanya'da yabancılara karşı orantısız güç kullanımı konusunda sabıkalı olan polis teşkilatı içinde gerçekleşen bir araştırmadan kötü sonuç çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği ve Polis Yüksek Okulu tarafından 50 bin 825 polis üzerinde yapılan ırkçılık araştırmasında, Müslüman düşmanlığı yüzde sekiz çıktı. Yahudi düşmanlığı ise 'sıfır' olarak açıklandı.Polislerarasında Almanya'da çok fazla yabancının yaşadığına inananların oranı yüzde 15, 'kısmen' diyenlerin oranı yüzde 21 oldu. Sığınmacıların çoğunun yalnızca sosyal sistemden yararlanmak için ülkeye geldiğine inananların oranı 75 sayfalık ara raporda yüzde 21, "kısmen öyle" diyenlerin oranı ise yüzde 36 olarak göze çarptı. Sığınmacıları sorunlu gören polislerin oranı ise üçte bir olarak rapora yansıdı.Teşkilat içerisinde bugüne kadarki en kapsamlı olan ve çevrimiçi yapılan araştırmayı uzmanlar eksik buldu. Araştırmanın polisler arasında anonim yapılıp yapılmadığı belli olmazken, soruların çok kısıtlı tutulduğu ve açık olmadığı ifade edildi. Polis teşkilatı içinde daha önce açıkça yabancı düşmanlığı içeren sohbet grupları ortaya çıkarılmıştı. Kapsamlı araştırma yapılması fikri önce reddedilmişti.