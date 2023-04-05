Koronanın fuara faturası ağır

ALMAN Ticari Fuar Sanayi Birliği Genel Müdürü Jörn Holtmeier, Kovid-19 salgını döneminde fuar sektörünün bürokrasinin etkisiyle önemli kayıplar yaşadığını dile getirdi. Holtmeier, "Pandemi döneminde 670 ticari fuarın iptal edilmesi, ekonomide şimdiye kadar 60 milyar euro'luk kayba neden oldu. Üç kat daha fazla Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü Madrid'de hijyen konseptleri altında fuarlar düzenlendi" dedi.KOVİD-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Paris, Londra ve Dubai'de ticaret fuarları olduğunu belirten Holtmeier, 2022 baharının sonlarında ticaret fuarları yeniden başladığında aşıların tanınması gibi Almanya'da yeni engellerin ortaya çıktığını, bu nedenle fuar katılımcılarının ülkeye giremediğini kaydetti. Holtmeier, fuar şirketlerinin satışlarının Kovid-19 öncesi seviyenin altında olduğunu belirtti.