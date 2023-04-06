Kriz yeniden alevlendi

Almanya'da hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon anlaşmasında yer alan maddelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmazlığa düştü. Ortaklar geçen hafta 30 saat konuşup, "Her konuda anlaştık" dedi. Ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle geçen yıl kapatılması planlanan, ancak kapanışı 15 Nisan'a ertelenen üç nükleer santral, ortaklar arasında yeni kriz başlattı.Isar 2, Neckarwestheim 2 ve Emsland santrallerinin kapatılması konusuna FDP'den itiraz geldi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir Sarai, enerjiye ihtiyaç göz önüne alındığında santrallerin kapatılmasının stratejik hata olacağını söyledi. Kararın uygulanmasına sayılı günler kala gelen açıklama, Yeşiller'i gerdi. İtirazın hükümette yeni kriz başlangıcı olduğu belirtildi.