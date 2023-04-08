Bakandan mülteci isyanı

Belediye ve yerel yönetimlerin mültecilerin barınması için hükümetten para istemesine anlam veremediğini belirten Bakan Nancy Faeser, "Nisan ayının başında, bu yıl için ayrılan paranın yeterli olmadığının söylenmesi bana tuhaf geliyor" dedi. Federal hükümetin, geçen yıl yerel yönetimlere 4.4 milyar euro verdiğini hatırlatan Bakan, Ukraynalı mültecilere ödenen sosyal yardımları da üstlendiklerini dile getirdi.Faeser, hükümetin bu yıl da yerel yönetimleri 2.75 milyar euro ile destekleyeceği taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Bakan ayrıca Almanya'ya gelecek mülteciler konusunda üst sınırın getirilmesini reddetti, "İnsanlık için üst sınır olamaz" dedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ise Faeser'i eleştirdi, "Federal hükümet sorumluluğunu açıkça kabul etmelidir" diye açıklama yaptı.