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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Seçim kavgası değil demokrasi şöleni

Seçim kavgası değil demokrasi şöleni

AK Parti YSKM Başkanı Fatih Toprak Almanya’da seçim çalışmalarının ‘kavga ve savaş’ olarak nitelendiğini hatırlattı ve “Bu, bir demokrasi şölenidir” dedi

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 14 Mayıs'ta Türkiye'de çok önemli bir seçim yapılacağını dile getirdi. Toprak yurtdışında oy verme işleminin 27 Nisan günü başlayacağını hatırlattı ve "Almanya'da seçim çalışmaları 'seçim kavgası' ya da 'savaşı' olarak nitelendiriliyor. Bu nitelemeyi doğru bulmuyorum. Bu, bir demokrasi şölenidir, vatandaşlarımızın demokrasiye katkısıdır" dedi. Son iki hafta içinde yurtdışından 120 bin adres beyanı yapıldığını söyleyen Toprak, "3 milyon insanın sandıklara gitmesini arzu ediyor, bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Cüneyt KARADAĞ / AA
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Seçim kavgası değil demokrasi şöleni
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