Ödüllü cerraha iş vermiyorlar

Avrupa'da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah olan Dilek Gürsoy, kimsenin kendisine iş vermek istemediğini açıkladı. Karşılaştığı engelleri anlatan Gürsoy, kendisine başhekim olarak görev verilmediğini ifade etti. Almanya'da 2019'da yılın kalp cerrahı seçilen Ordulu Gürsoy, "Avrupa'da birkaç yapay kalp uzmanı olma yolunda ilerliyorum. Bir mühendislik şirketi için insanlara daha uygun yapay kalp modelleri geliştirmek için çalışıyorum" dedi ve buna rağmen başhekim olarak iş bulamadığından yakındı.