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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Ödüllü cerraha iş vermiyorlar

Cengiz PARLAYAN
Ödüllü cerraha iş vermiyorlar

Avrupa’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştirdi. Çalışmalarıyla çok sayıda ödül sahibi oldu ama Dr. Dilek Gürsoy’un başhekim olarak başvurduğu kapılar yüzüne kapandı

Avrupa'da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah olan Dilek Gürsoy, kimsenin kendisine iş vermek istemediğini açıkladı. Karşılaştığı engelleri anlatan Gürsoy, kendisine başhekim olarak görev verilmediğini ifade etti. Almanya'da 2019'da yılın kalp cerrahı seçilen Ordulu Gürsoy, "Avrupa'da birkaç yapay kalp uzmanı olma yolunda ilerliyorum. Bir mühendislik şirketi için insanlara daha uygun yapay kalp modelleri geliştirmek için çalışıyorum" dedi ve buna rağmen başhekim olarak iş bulamadığından yakındı.
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Ödüllü cerraha iş vermiyorlar
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