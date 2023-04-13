Sandık tarihleri açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtdışı seçmenin 27 Nisan'dan itibaren hangi noktalarda ne zaman oy kullanılacağını açıkladı. Bu kapsamda Almanya'da 26 kentte oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg, Stuttgart'ta, 27 Nisan, 9 Mayıs tarihleri arasında 09.00-21.00 saatlerinde oy verilebilecek.Dortmund, Siegen, Fulda, Limburg, Kiel, Bremen, Mannheim, Aachen, Saarbrücken, Bielefeld, Regensburg ve Ulm'de seçim 29 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Bu kentlerde oy verme saatleri ise 09.00-18.00 olacak. Hollanda, Belçika ve İsviçre'de seçim 29 Nisan'da başlayacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek. FRANKFURT