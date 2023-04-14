Gıda fiyatı frenlenemiyor

Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da mart ayı enflasyon oranını yüzde 7.4 olarak teyit etti. Dairenin verilerine göre ocak ve şubat ayında yüzde 8.7 olan enflasyon geriledi, ancak bu düşüş özellikle gıda ve enerji fiyatlarına yansımadı. Ülkede, enerji ve gıda aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, martta bir yıl öncesine göre gıda fiyatları yüzde 22.3, enerji fiyatları ise yüzde 3.5 artış gösterdi.Kriz yaşanan doğal gaz fiyatları, yüzde 9.5 oranında, elektrik yüzde 17.1 seviyesinde, ısınma ise yüzde 16.4 oranında arttı. Süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde 34.6, sebzede 27.3, ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 23.8 oldu. Tüketiciler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla şekere ise yüzde 70.9 oranında daha fazla para ödedi. Öte yandan uzmanlar, satın alma gücündeki düşüşün süreceğini ifade ediyor.