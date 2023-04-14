İklim aktivistleri FDP’ye saldırdı

Hükümetin iklim politikalarını doğru bulmayan ve bu nedenle ellerine yapıştırıcı sürüp otoyolları kapatan, havalimanlarında uçuşları engelleyen, müzelerde tablolara saldıran iklim aktivistleri, bu kez direkt hükümet ortağı partiyi hedef aldı. Letzte Generation (Son Nesil) adlı aktivistler, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Berlin-Mitte'deki genel merkez binasının girişine boyalı saldırı gerçekleştirdi. Benzer eylem kentteki Coca Cola, BASF gibi şirketlerin tesislerinde görüldü. Eylemleri ile çok tartışılan ve 1968 öğrenci hareketi sırasında ortaya çıkıp 34 cinayetten sorumlu tutulan RAF terör örgütüne bile benzetilen aktivistlere, ülkede ağır cezalar verilmesi tartışılıyor. BERLİN