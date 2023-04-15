Bakanın güzellık faturası ağır oldu

Almanya Vergi Mükellefleri Derneği (BdSt), SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin kabinesindeki bakanların geçen yıl fotoğrafçı, kuaför ve makyöz için yaklaşık 1.5 milyon euro harcadığını açıkladı. Dernek, harcamanın Angela Merkel'in iktidarda olduğu 2021'e kıyasla yüzde 80 oranında arttığına işaret etti. En fazla harcamayı yapan bakan, 137 bin euro ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock oldu. BdSt, bu yıl ülke borçlanmasının 540 milyar euro olacağına vurgu yapıp israfa tepki gösterdi. Dernek, aşı için harcanan para ile başbakanlık binasının genişletilmesi için harcanacak paranın da israf olduğunu vurguladı.