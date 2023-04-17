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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Enerji şirketleri mercek altında

Mustafa AKBABA
Enerji şirketleri mercek altında

Alman Kartel Dairesi vatandaşlardan gelen enerji fiyatlarıyla ilgili şikayetler üzerine enerji tedarikçilerini soruşturmaya başladı

TAVAN FİYAT VARDI
Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt enerji tedarikçilerinin tüketicileri rahatlatmak için uygulanan enerji tavan fiyatı uygulamasını kötüye kullanmış olabileceklerini bildirdi. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizini hafifletebilmek için tavan fiyat uygulaması başlattı.

SUNİ ARTIŞ MI VAR?
Hükümet elektrikte kilovatsaat başına 40 cent, doğalgazda ise 12 cent tavan fiyatı uygulaması getirmişti. Bunun üzerindeki fiyatın yüzde 80'i enerji müşterilerine geri ödeniyor. Enerji şirketlerinin devletten daha fazla para alabilmek için fiyatlarını suni olarak artırdıklarından şüphe ediliyor.
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Enerji şirketleri mercek altında
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