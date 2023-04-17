Enerji şirketleri mercek altında

Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt enerji tedarikçilerinin tüketicileri rahatlatmak için uygulanan enerji tavan fiyatı uygulamasını kötüye kullanmış olabileceklerini bildirdi. Hükümet, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizini hafifletebilmek için tavan fiyat uygulaması başlattı.Hükümet elektrikte kilovatsaat başına 40 cent, doğalgazda ise 12 cent tavan fiyatı uygulaması getirmişti. Bunun üzerindeki fiyatın yüzde 80'i enerji müşterilerine geri ödeniyor. Enerji şirketlerinin devletten daha fazla para alabilmek için fiyatlarını suni olarak artırdıklarından şüphe ediliyor.