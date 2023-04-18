Esmee Ipema islam’ı seçti

Kardeşi ile rol aldığı dizileri ile ünlenen Esmee Ipema, İslam'a ilgi duyduğunu sosyal medya hesabınden Kur'an-ı Kerim fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Kur'an dersleri almaya başlayacağını ifade eden Ipema, "Ne yazık ki, hiçbir zaman inançla büyümedim. Artık yeterince hislere sahip olduğumu düşünüyorum. Bir şekilde her zaman Müslümanlarla karşılaşıyorum ve bunun sebepsiz olmadığına ikna oldum. Allah, dilediğini hidayete erdirir. Her zaman ölümden korkmuşumdur, ama şimdi bu hayatın öbür dünyaya giden yolculukta sadece bir mola olduğuna inanmaya başladığımdan beri korkmuyorum. Umarım hepiniz bu seçimime saygı duyarsınız ve umarım herkes daha dikkatli düşünmeye başlar" paylaşımında bulundu.