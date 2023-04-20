Katledince mi tutuklanacak

Almanya'nın Köln kentinde 12 Nisan günü 64 yaşındaki ırkçı bir Alman, Mardinli Ramazan Ayaz'ın işlettiği büfenin önüne çöp bidonunu çekip ateşe verdi. Gece yarısı gerçekleşen saldırıda büfenin kepenklerinin metal olması faciayı önledi. Ayaz, "Şayet kepenkler plastik olsa, yandaki restoranımızda temizlik yapan üç çalışanımız, üst kattaki otelde bulunan 200'e yakın müşteri ölebilirdi" dedi.Kundaklama anının güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Ayaz, "Aynı kundakçı 4 Nisan günü de tutuşturduğu kâğıt parçalarını büfenin önüne koydu. Girişimi başarısız olunca elinde bıçakla gelip, 'Defolun, ülkenize gidin, pis yabancılar' diye hakaretler yağdırdı. Polis çağırdık ve hakaret eden kişinin büfemizi yakmaya çalışan kişi olduğunu söyledik" diye konuştu.POLİSİNyanında kundakçının kendilerine ırkçı hakarette bulunmaya devam ettiğini anlatan Ayaz, "Suç işlemeye devam ettiğini söyledik. Polis, savcının gereğini yapacağını ifade edip, kimlik tespitinden sonra adamı serbest bıraktı. Birkaç gece nöbet tuttuk. Bizi izlemiş olmalı ki büfeyi kapattığımız gün yeniden kundaklama girişiminde bulundu. Son girişiminden sonra adamı yakaladık" dedi.