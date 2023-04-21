Berlin’e Türk belediye başkanı

Almanya'nın Berlin Eyaleti'nde 12 Şubat günü yenilenen seçim sonrası Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Emine Demirbüken Wegner, Reinickendorf ilçesine belediye başkanı seçildi. 61 yaşındaki Demirbüken, ilçe meclisinde önceki gün yapılan oylamada 39 belediye meclis üyesinin 'evet', 9'unun 'hayır' ve 5'inin 'çekimser' oyuyla ilçenin göçmen kökenli ilk başkanı oldu.Demirbüken seçim tekrarlanmadan önce ilçede Belediye Başkanı Uwe Brockhausen'in (SPD) yardımcısı konumundaydı. Demirbüken'in yardımcılığı görevini şimdi Brockhausen yürütecek. Demirbüken, "Seçmenlerin ezici desteği ve meclis üyelerinin güzel Reinickendorf'umuza liderlik etme konusundaki güvenleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. BERLİN