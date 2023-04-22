Müslümanlarla tanışıp konuşun

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle Almanya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı mesajında diğer dinlere mensup olanların Müslümanları bu bayramda tanımalarını, onlarla konuşmalarını istedi ve "Birçok topluluğun bu yıl da insanları oruçlarını halka açık bir şekilde açmaya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum. Umuyorum ki diğer inançlara mensup ya da inanmayan pek çok kişi, İslam'ın en büyük bayramından birisini tanıma ve Müslümanlarla konuşma fırsatını değerlendirecektir" dedi. Başbakan Olaf Scholz ise Türkçe olarak da yayımladığı mesajında, "Tüm Müslümanlara mutlu ve hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmelerini dilerim" dedi. BERLİN