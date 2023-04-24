Sitemiyle ünlü oldu

Taksici Ramazan Özdemir (59), Amsterdam'da taksicilerin protestosu sırasında kırık Felemekçesi'yle "Sağa git ceza, sola git ceza, düz git ceza. Ne yapacağımı şaşırdım. Halsema, yeter, yeter, yeter" dedi. Bu sitem, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. SABAH'a konuşan üç çocuk babası Özdemir, "AT5 kanalından uzatılan mikrofana konuştum. Kırık Felemekçemle içimi döktüm. O video viral odu. Hollanda'da zor günler yaşayan taksicilerin sesi, simgesi oldum. 23 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Bu süre zarfında 23 bin euro trafik cezası ödedim. Belediye Başkanı Halsema, başkentin birçok caddesini trafiğe kapattı. Müşteri taşırken çok sıkıntı çekiyoruz" dedi.