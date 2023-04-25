Aylar sonra uzlaşma geldi

Almanya'da 2.5 milyon kamu çalışanının ücret artışına ilişkin, aylardır sendikalar ve işveren arasında yürütülen pazarlık sonuç verdi. Dördüncü tur müzakere sonrası, bir defaya mahsus kamu çalışanlarına kademeli olarak 3 bin euro ödenmesi ve ücretlerin yüzde 5.5 artırılması üzerinde uzlaşıldı. 3 bin euro'nun 1240 euro'su haziran ayında, geri kalanı Şubat 2024'te ödenecek.Maaşlara Mart 2024'ten itibaren ilk adım olarak 200 euro'luk zam yapılacak. İkinci adım olarak maaşlar yüzde 5.5 oranında artacak ve ayda en az 340 euro zam garanti edilecek. Anlaşmanın süresi 2024'ün sonunda bitecek. Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artışı talep ediyordu. BERLİN