Faşist öğretmen hakaret yağdırdı

Viyana'daki bir ortaokulda meydana gelen olayda, kadın Almanca destek öğretmeni, öğrencilerini yeterince istekli ve çalışkan bulmadı. Öfkeli öğretmen, öğrencilere, "Okulun parasını sen mi ödüyorsun, daire kirasını annen mi ödüyor? Her şeyi ben ve benim gibi işi olanlar ödüyor. Anne ve babanın da muhtemelen işi yok. Yeter. Avusturya'da bir iş bulmanı istiyorum ve senin için para ödemek zorunda değilim" dedi. Ebeveynlere 'Parazit' de diyen öğretmen, Türk öğrencisine ise, "Almanca öğrenmiyorsun. Türkiye'ye geri dönebilirsin" şeklinde hakaret etti. Viyana Eğitim Müdürü Heinrich Himmer, öğretmenin sözlerini çok aşağılayıcı bulduğunu açıkladı ve gereğinin yapılacağını ifade etti.