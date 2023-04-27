Gençlerin meslek tercihleri değişti

Alman Sendikalar Birliği (DGB), son yıllarda gençlerin meslek eğitiminde tercihlerinin kısmen değiştiğini açıkladı. DGB Başkan Yardımcısı Elke Hannack, genç kızların çiftçiliğe, erkeklerin ise kuaförlüğe olan ilgisinin arttığını ifade etti. Öte yandan DGB, 2021'de 466 bin 200 gencin meslek eğitimine başladığını ve bunların yüzde 64'ünün erkek olduğunu kaydetti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2011-2021 yılları arasında tarım alanında meslek eğitimi yapan kız öğrenci oranı yüzde 12'den yüzde 22'ye yükseldi. Kamyon şoförü olmak isteyen genç kadın sayısı da son 10 yılda yüzde 4'ten yüzde 11'e çıktı. Kuaför olmak isteyen erkek sayısı ise üç kata yakın arttı.