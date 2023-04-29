Annesinin hikâyesi ile ödüle uzandı

Leipzig Kitap Fuarı Ödülü'nün bu yılki sahibi edebi eser dalında "Bizim Almanya Masalımız" (Unser Deutschlandmaerchen) isimli kitabın yazarı Dinçer Güçyeter (44) oldu. Almanya'nın Nettetal kentinde doğan ve tornacılığı bırakıp yayınevi kuran ve annesinin hikâyesini kaleme alan Güçyeter'in kitabında kendi hayat hikâyesinde rolü bulunan kadınların kaderini anlattığı, güçlü renklere sahip bir aile portresi çizdiği ve iş gücü anlaşmasına 'yeni bir ışık tuttuğu için ödüle uzandığı belirtildi. Güçyeter, ödül töreninde çok duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı, "Herkes kendi masalını yazar, bu benimki" dedi. FRANKFURT