Avrupalı Türkler sandığa koşuyor

Avrupalı Türkler, Türkiye'nin gelecek yarınları açısından büyük önem arz eden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk günden sandıklarda katılım rekoru kırdı. 2018 seçimine kıyasla yurtdışında kurulan sandıklarda katılım yüzde 50'nin üzerinde arttı. Almanya'daki 1 milyon 501 bin 152 seçmenin 32 bin 224'ü ilk gün oy kullandı. Bu rakam 2018'de 19 bin 393 olarak açıklanmıştı. Sonuç, Almanya'da katılımda yüzde 54.5 artışa işaret etti.Almanya'da en çok oy 4 bin 18 ile Essen Başkonsolosluğu tarafından kurulan sandıklarda kullanıldı. Burada seçime katılım oranı, 2018 ile kıyaslandığında yüzde 117.66 artış gösterdi. Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda ilk gün oy veren seçmen sayısı 3692 olarak sayıldı. Katılım artış oranı yüzde 85.25 oldu. Frankfurt'ta 3 bin 8, Stuttgart'ta 2997, Köln'de 2908 seçmen oy kullandı.Fransa'da yedi başkonsolosluğumuzda kurulan 43 sandıkta 7036 seçmen oy attı. Bu sayı 2018'de 4352'ydi. Avusturya'daki üç başkonsolosluğumuzda kurulan sandıklarda ise ilk gün 2320 seçmen tercihini yaptı. Seçmenler, "İrademizi sandığa yansıtmanın önemini bu seçimde çok daha iyi anlıyoruz" dedi.