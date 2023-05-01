İşsizlik tahminleri aştı

Federalİş Ajansı, işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini yayımladı. Mart ayına kıyasla işsiz sayısının 10 bin artması beklenirken, artış 24 bin olarak kayıtlara geçti. Buna göre, ülkede işsiz sayısı 2 milyon 567 bine çıktı. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında baharda beklenen canlanmanın zayıf kaldığını söyledi.Avrupa'nınen büyük ekonomisine sahip Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5.4 ve yüzde 5.2 olacağını tahmin ediyor. Bu arada, Alman ekonomisi, ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtuldu. Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde, artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasıyla büyümedi.