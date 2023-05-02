Afişe bile tahammül edemediler

Nürnberg Belediyesi'nden yapılan açıklamada 22 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında özel izinle 25 afiş asılmasının onaylandığı duyuruldu. Ancak Türkiye karşıtları bu afişler üzerine harekete geçti ve bazı bölgelerde bir anda afişler söküldü. Türkiye karşıtları sosyal medyada, "Belediyeye mektup yazarak söktürdük" derken, belediyeden açıklama geldi.Asılan afişlerin sökülmeyeceğini bildiren belediye, "Biz sökülmesi talimatını vermedik. Nürnberg Belediyesi tarafsızdır. Yasalar gereği herkesin afiş astırma hakkı vardır. Biz de eşitlik ilkesi gereği, buna izin vermek zorundayız. Diğer partiler de asabilir. Afişlerin neden söküldüğünü bilmiyoruz. Biz talimat vermedik" dedi.Türkiye karşıtları Nürnberg Belediyesi'nin asılmasına izin verdiği AK Parti afişlerini söktü. "Belediyeye biz kaldırttık" diyenleri belediye, "Afişler sökülmeyecek, bizim bir talimatımız yok" diyerek yalanladı. AK Partililer, sökülen afişlerini yeniden astı. AK Parti'nin afişleri sökülürken, Yeşil Sol Parti'nin afişlerine dokunulmaması, afişlerin Türkiye karşıtı çevreler tarafından söküldüğü şüphesini uyandırdı.