Kürşat’a Alman vatandaşlığı yok

Dortmund Sulh Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Kürşat Yıldırım, "Geçmişteki sabıkalarım nedeniyle Alman vatandaşlığını vermediler" dedi. İyi halden dolayı serbest bırakıldığını ve ikinci bir şans alabileceğini umduğunu belirten Yıldırım, "Ben Türk'üm ve vatanımı çok seviyorum. Ama neredeyse tüm hayatım Almanya'da geçti. Bu nedenle vatandaşlığa geçmek istedim" diye konuştu.Almanya'da okula gidip çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Arkadaşlarım burada. Bu yüzden Almanya'da yaşamaya devam etmek istiyorum. Mal varlığımın büyük bölümünü burada yatırıma çeviriyorum" dedi. Alman Vatandaşlık Yasası'na göre sabıkası olanlar vatandaşlığa geçemiyor. İki yılı aşan hapis cezaları ancak 15 yıl sonra dosyadan silindiği için, Yıldırım'ın bir daha 2038 yılında başvuru hakkı bulunuyor.