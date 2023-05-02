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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Kürşat’a Alman vatandaşlığı yok

Cengiz PARLAYAN
Kürşat’a Alman vatandaşlığı yok

Almanya’da sayısal lotodan 10 milyon euro ikramiye kazanan “Chci o” lakaplı Kürşat Yıldırım’ın Alman vatandaşlığı için yaptığı başvuru reddedildi

Dortmund Sulh Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Kürşat Yıldırım, "Geçmişteki sabıkalarım nedeniyle Alman vatandaşlığını vermediler" dedi. İyi halden dolayı serbest bırakıldığını ve ikinci bir şans alabileceğini umduğunu belirten Yıldırım, "Ben Türk'üm ve vatanımı çok seviyorum. Ama neredeyse tüm hayatım Almanya'da geçti. Bu nedenle vatandaşlığa geçmek istedim" diye konuştu.

2038'DE HAKKI VAR
Almanya'da okula gidip çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Arkadaşlarım burada. Bu yüzden Almanya'da yaşamaya devam etmek istiyorum. Mal varlığımın büyük bölümünü burada yatırıma çeviriyorum" dedi. Alman Vatandaşlık Yasası'na göre sabıkası olanlar vatandaşlığa geçemiyor. İki yılı aşan hapis cezaları ancak 15 yıl sonra dosyadan silindiği için, Yıldırım'ın bir daha 2038 yılında başvuru hakkı bulunuyor.
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Kürşat’a Alman vatandaşlığı yok
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