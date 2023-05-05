Baskıya boyun eğdiler

Almanya'nın Nürnberg kenti belediyesi, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti seçim afişlerinin caddelere asılmasına izin verdi. Bu iznin ardından Türkiye karşıtları harekete geçip belediyeye baskı yaptı. Baskı sonrası belediyeden, afişlerin asılmasına imkân veren yönetmelikte değişikliğe gidileceği açıklaması geldi.NürnbergBelediyesi İletişim Dairesi Başkanı Andreas Franke, DW'ye yaptığı açıklamada, ileride yurtdışında yapılan seçimler için yabancı partilerin seçim afişlerinin kamuya açık alanlarda asılmasını imkânsız kılacak şekilde düzenleme yapılacağını belirtti. Franke, "Hukuki uygunluk incelendikten sonra belediye meclisince onaylanması gerekiyor" dedi.