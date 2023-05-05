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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Baskıya boyun eğdiler

Baskıya boyun eğdiler

Nürnberg Belediyesi, AK Parti afişlerine verdiği izin sonrası gelen baskıya boyun eğdi. Belediye, afiş asmayı imkânsız kılan yönetmelik değişikliğine gidiyor

DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Almanya'nın Nürnberg kenti belediyesi, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti seçim afişlerinin caddelere asılmasına izin verdi. Bu iznin ardından Türkiye karşıtları harekete geçip belediyeye baskı yaptı. Baskı sonrası belediyeden, afişlerin asılmasına imkân veren yönetmelikte değişikliğe gidileceği açıklaması geldi.




MECLİSİN ONAYI GEREKİYOR
Nürnberg Belediyesi İletişim Dairesi Başkanı Andreas Franke, DW'ye yaptığı açıklamada, ileride yurtdışında yapılan seçimler için yabancı partilerin seçim afişlerinin kamuya açık alanlarda asılmasını imkânsız kılacak şekilde düzenleme yapılacağını belirtti. Franke, "Hukuki uygunluk incelendikten sonra belediye meclisince onaylanması gerekiyor" dedi.
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Baskıya boyun eğdiler
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