Ekonomik sıkıntı psikolojiyi bozdu

Sigorta şirketi AXA tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 21'inin sık sık depresyondan mustarip olduğu ifade edildi. Katılımcıların yüzde 32'si depresyon, anksiyete, yeme bozukluğu ile diğer psikolojik sorunları olduğunu bildirdi. Özellikle 18-34 yaş arasındaki kadınların yüzde 41'inin psikolojik sorunlar çektiği belirlendi.ANKETE katılanların yüzde 89'u artan fiyat ve yaşam maliyetlerinin psikolojilerini bozduğunu belirtirken, yüzde 81'i Ukrayna'da süren savaş, yüzde 67'si ise iklim değişikliği nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu söyledi. Genç yetişkinlerin üçte ikisi ise sosyal medyanın psikolojilerini olumsuz etkilediğini açıkladı.