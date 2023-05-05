Erdoğan sayesinde özgüvenimiz arttı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında oy verme işlemi yüksek katılım ile sürüyor. İradelerini sandığa yansıtan gençler, tercihlerini neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullandıklarını SABAH'a anlattı. Erdoğan sayesinde özgüven sahibi olduklarını ifade eden gençler, "Başımız dik, gururla geziyorsak bu Erdoğan sayesinde" dedi.Türkiyeile güçlü bağı sürdürdüklerini ifade eden gençler, "Erdoğan'ın haksızlık karşısında sergilediği duruş, yurtdışında bize cesaret ve güven verdi. Artık yaşadığımız ırkçılık ve ayrımcılık karşısında susmuyor, arkamızda Türkiye'nin olduğunu biliyoruz. Karşılaştığımız ya da karşılaşacağımız her türlü sorunu yansıtabiliyor, anına çözüm bulabiliyoruz" şeklinde görüş belirtti.yaşındayım. Almanya'da yaşasak da Türkiye her zaman kalbimizde. TOGG gibi milli ve yerli bir aracın üretilmesi de bize ayrı bir gurur veriyor.Heıdelberg Üniversitesi'nde öğrenciyim. Genç olarak ülkemin geldiği nokta itibarıyla çok gurur duyuyorum. Son yıllarda hem ekonomik hem de savunma alanında büyük gelişme gösterdi. İnşallah bu büyüme devam eder. Başkan Erdoğan bize ilham veriyor.yaşında üniversite öğrencisiyim. Yıllar önce Almanya'ya gelen dedelerimiz, babalarımız bize sık sık Türkiye'nin eski yıllarını anlatırdı. Biz gençler, değişimin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntılar elbette var ancak bu sadece Türkiye'ye özgü değil.Oyumubekamız ve milli değerlerimiz konusunda en hassas lider olan Başkan Erdoğan'a verdim. Yaptıkları, haksızlık karşısındaki duruşu, bize burada cesaret ve güven veriyor. Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptıkları devrim niteliğinde.