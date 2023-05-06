NSU belgeleme merkezi kuruluyor

Sekizi Türk, 10 kişiyi öldüren NSU adlı ırkçı terör örgütü hakkında belgeleme yapacak bir dokümantasyon merkezi için Saksonya Eyaleti'nde dün konsept sunuldu. Yapılan fizibilite çalışmasına göre merkez, 2028'de NSU üyelerinin saklandığı Chemnitz veya Zwickau kentlerinde kurulacak. Merkezde NSU kurbanlarını anma, kurbanları tanıma alanları bulunacak.Söz konusu merkez, sürecin bulgu ve deneyimlerinin toplandığı, işlendiği, iletildiği ve tartışıldığı bir yer olacak. Öte yandan çalışmaya bir de vakıf kurulması eklenecek. Merkez için yatırım maliyeti 36,4 milyon euro hesaplandı. Merkezde 42 kişinin çalışması ve bu çalışanlara yılda yaklaşık 2,75 milyon euro maaş ödenmesi de planda yer aldı.