Nikâhtan çıkıp sandığa koştular

Stuttgart'ta yaşayan 25 yaşındaki Vildan ile 29 yaşındaki Bekir, ömür boyu birlikteliğe Bitigheim Belediyesi'nde 'evet' dedikten hemen sonra soluğu seçim sandığında aldı. Vildan ve Bekir, "Hayatımızın bu en mutlu gününde, çok sevdiğimiz ülkemiz için vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedik. Gelinlik ve damatlık ile sandık başında olmak bizim için de unutulmaz bir anı oldu. Herkes sandığa giderek Türkiye'nin bu kader seçiminde oyunu kullansın" dedi. Genç çiftin oy kullandığı Stuttgart Başkonsolosluğu'nda 10. gün sonuçlarına göre 61 bin 152 kişi oy kullandı. Rakam 2018 seçimi ile kıyaslandığında yüzde 21.25 artışı işaret etti.