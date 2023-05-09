Seçim için son gün

Katılım yüzde 55CUMHURBAŞKANI ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan günü sabah saat 09.00'da açılan sandıklar, bu akşam 21.00'de kapanıyor. Katılımın 2018'e kıyasla arttığı seçimde 11. gün sonunda 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmenden, sandığa gidip oy kullananların sayısı 1 milyon 668 bin 888 oldu. Son iki günün rakamları da dâhil edilince, katılımın yüzde 55'e yaklaşması bekleniyor. 2018'de katılım yüzde 50.02 olmuştu.AK Parti'nin yurtdışında yaşayan Türklere oy hakkı tanınmasının üzerinden 6 seçim geçti. Bu seçimde sandık sayısı ve seçim noktaları arttı. 1 milyon 501 bin 152 rakamı ile en çok seçmenin yaşadığı Almanya'da, 2018'in katılım oranı sandıkların kapanmasına iki gün kala aşıldı. Almanya seçimi olaysız tamamladı. Öte yandan ülkede siyasiler ve basın, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi için büyük çaba harcadı.Yaşadıklarıülkelerde oy kullanamayan yurtdışı seçmeni, oyunu Türkiye'nin tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs günü sandıklar kapanana dek 24 saat boyunca kullanabilecek. Uçak ya da karayoluyla Türkiye'ye giriş yapanlar, sandık başına gidip kimliklerini ibraz etmeleri halinde iradelerini sandığa yansıtabilecek.OY kullanan seçmenlerin büyük çoğunluğu Türkiye yüzyılı için oy kullandığını dile getirdi. Başkan Erdoğan'a oy verdiğini ifade eden ve oyunu Essen'de kullanan Neriman Yıldız, "Erdoğan İstanbul'da Belediye Başkanlığı yaparken, rahmetli babam 'Bu adam Türkiye'yi kurtaracak' demişti. Babam 9 yıl önce öldü ama fikirleri bana hep ışık oldu. Teröristlerle kol kola seçime girene oy vermek ihanetlerin en büyüğü olurdu" dedi. Ekrem Say ise "Tercihimi Cumhur İttifakı'ndan yana kullandım. Bugün Almanya'da göğsümü gere gere yürüyorsam bu Erdoğan sayesindedir. Eskiden izne gittiğimde köyüme ulaşmak için çok zorluk çekerdim. Bugün köyümün yanından otoyol geçiyor. Millet İttifakı ise bölenlerle aynı safta" dedi.