2. el kıyafet satışı patladı

Alman Perakendeciler Derneği (HDE), Tüketim İzleme Sürdürülebilirliği 2023 adlı raporunu açıkladı. Rapora göre, kullanılmış mal piyasası, şu anda bir bütün olarak perakendeden daha hızlı büyüyor. Tüketicilerin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle tasarruf yolunu seçtiğini ifade eden HDE, kullanılmış mal satışlarının bu yıl yüzde sekiz artarak yaklaşık 15 milyar euro'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti. Rakamın 2019'da 10.6 milyar euro olduğu hatırlatıldı. Köln Perakende Araştırmaları Enstitüsü ise kıyafetin ikinci el alımında en önde yer aldığını, kıyafeti, oyuncaklar ile elektronik eşyanın takip ettiğini açıkladı. KÖLN