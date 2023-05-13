Haberler Avrupa Haberleri Depremzedeye okul desteği
Giriş Tarihi: 13.5.2023

Depremzedeye okul desteği

Depremzedeye okul desteği

Almanya'da 27 sivil toplum kuruluşu, "Futbolla Hatay'a okul yaptırıyoruz" projesi başlattı. Düzenlenecek maçtan elde edilecek gelir, okul projesinde kullanılacak

KALICI ESER BIRAKALIM
AACHEN kentinde 27 sivil toplum kuruluşu, 'Futbolla Hatay'a okul yaptırıyoruz' projesi kapsamında ünlü Tivoli Stadyumu'nda maç organize etti. Alemania Aachen ile Tek Yürek Europa Karması maç yapacak ve bu maçın tüm geliri okul projesinde kullanılacak. Aachen-Hatay Dostluk Konsorsiyumu kurucusu Elif Tunay Çot, "33 bin seyirci kapasiteli stadyumu bu güzel proje için doldurmak istiyoruz" dedi.




MAÇ 21 MAYIS'TA
Deprem sonrası Aachen Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu ile iletişime geçip destek aldıklarını ifade eden Çot, "Böylelikle Hatay'a kalıcı eser bırakmış olacağız. Bir zamanlar Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Alemania Aachen hiçbir talepte bulunmadan projeye destek verdi. 21 Mayıs'ta herkesi stadyuma bekliyoruz" diye konuştu. Tevfik KARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedeye okul desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA