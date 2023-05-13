Depremzedeye okul desteği

AACHEN kentinde 27 sivil toplum kuruluşu, 'Futbolla Hatay'a okul yaptırıyoruz' projesi kapsamında ünlü Tivoli Stadyumu'nda maç organize etti. Alemania Aachen ile Tek Yürek Europa Karması maç yapacak ve bu maçın tüm geliri okul projesinde kullanılacak. Aachen-Hatay Dostluk Konsorsiyumu kurucusu Elif Tunay Çot, "33 bin seyirci kapasiteli stadyumu bu güzel proje için doldurmak istiyoruz" dedi.Depremsonrası Aachen Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu ile iletişime geçip destek aldıklarını ifade eden Çot, "Böylelikle Hatay'a kalıcı eser bırakmış olacağız. Bir zamanlar Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Alemania Aachen hiçbir talepte bulunmadan projeye destek verdi. 21 Mayıs'ta herkesi stadyuma bekliyoruz" diye konuştu.