Dört çocuktan biri okuyamıyor

İlkokul çocuklarının okuma becerileri üzerine 65 ülkede 400 bin öğrenci üzerine yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuç çıktı. Araştırma, dördüncü sınıf öğrencilerinin yüzde 25'inin gerekli minimum metin anlama düzeyine ulaşamadığını ortaya koydu. Almanya'daki ilkokul öğrencilerinin, okuma becerilerinde diğer birçok ülkedeki öğrencilere kıyasla daha kötü olduğu belirlendi. İngiltere, İspanya ve Fransa'da durum daha kötü olarak açıklandı. Almanya'nın Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark Watzinger Iglu'nun araştırmasını 'endişe verici' olarak nitelendirdi. Bakan, eğitim politikasında acilen bir dönüşe ihtiyaç olduğunu söyledi.