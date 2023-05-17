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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Dört çocuktan biri okuyamıyor

Dört çocuktan biri okuyamıyor

İlkokulda yapılan bir araştırma dördüncü sınıfa ulaşan her dört çocuktan birinin düzgün okuyamadığını ortaya koydu. Eğitim Bakanı, “Durum endişe verici” dedi

İlkokul çocuklarının okuma becerileri üzerine 65 ülkede 400 bin öğrenci üzerine yapılan bir araştırmadan çarpıcı sonuç çıktı. Araştırma, dördüncü sınıf öğrencilerinin yüzde 25'inin gerekli minimum metin anlama düzeyine ulaşamadığını ortaya koydu. Almanya'daki ilkokul öğrencilerinin, okuma becerilerinde diğer birçok ülkedeki öğrencilere kıyasla daha kötü olduğu belirlendi. İngiltere, İspanya ve Fransa'da durum daha kötü olarak açıklandı. Almanya'nın Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark Watzinger Iglu'nun araştırmasını 'endişe verici' olarak nitelendirdi. Bakan, eğitim politikasında acilen bir dönüşe ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadir İNCE
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Dört çocuktan biri okuyamıyor
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