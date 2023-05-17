Hazımsızlık ve alçaklık

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oranda oy alması, Millet İttifakı ile terör örgütü yandaşlarını çıldırttı. AK Parti seçmenine demediğini bırakmayanlar, şimdi de depremzedelere küfür ve hakaret yağdırmaya başladı. Sosyal medyada hakaretin boyutu küfre dönünce tepki de arttı.MÜNİH kenti yakınlarındaki Rosenheim'da Süvari M. adlı dönercinin TikTok hesabında yayınladığı küfür dolu videoyu izleyenler büyük şok yaşadı. Süvari M., AK Parti'nin deprem bölgesinde yüksek oy alması sonrası, depremzedelere küfür etti, yaptığı yardımı helal etmediğini söyledi. Büyük tepki alan Süvari M., "Ben ölen depremzedeler adına oy kullananlara küfrettim" diye kıvırmaya çalıştı.FACEBOOK hesaplarından 'Kimse ağlamasın' notuyla deprem bölgesinin sandık sonuçlarını paylaşanlar da oldu. Bu paylaşımların altına, depremzedelerin iradesine saygısızlıkta oldukça ileri gidildi, iğrenç sözler yazıldı. FETÖ'cüler ise deprem bölgesinde hayali seçmen oluşturulduğu algısı yaymak için seferber oldu. Örgütün üst düzey isimleri bu algıyı yaymak için yoğun mesai harcadı. FRANKFURT