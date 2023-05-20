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Giriş Tarihi: 20.5.2023

Çifte vatandaşlıkta uzlaşma

Mustafa AKBABA
Çifte vatandaşlıkta uzlaşma

Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti, çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasadaki değişiklik konusunda anlaştıklarını açıkladı

YAZA FEDERAL MECLİS'TE
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi (Grüne) ve Hür Demokrat Parti, (FDP), çifte vatandaşlığı da kolaylaştıran yasadaki değişiklik için 49 sayfalık tasarı hazırladı. Hazırlanan tasarı üzerinde uzlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tasarının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla yaz aylarında Federal Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.

HIZLI VATANDAŞLIK VERİLECEK
Tasarıya göre, Türkler, Türk vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşlığını alarak çifte vatandaş olabilecek. Almanya'da vatandaşlığa geçmek için 8 yıl şartı 5'e inecek. 67 yaş üstündekiler için vatandaşlığa ön kabul şartı olan yazılı sınav yerine mülakat yeterli sayılacak. Ülkede yaşayıp 5 yıl yasal çalışmış yabancının çocuğu da hızlı Alman vatandaşı olabilecek.
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Çifte vatandaşlıkta uzlaşma
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