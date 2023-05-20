Çifte vatandaşlıkta uzlaşma

SosyalDemokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi (Grüne) ve Hür Demokrat Parti(FDP), çifte vatandaşlığı da kolaylaştıran yasadaki değişiklik için 49 sayfalık tasarı hazırladı. Hazırlanan tasarı üzerinde uzlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tasarının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla yaz aylarında Federal Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.Tasarıyagöre, Türkler, Türk vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşlığını alarak çifte vatandaş olabilecek. Almanya'da vatandaşlığa geçmek için 8 yıl şartı 5'e inecek. 67 yaş üstündekiler için vatandaşlığa ön kabul şartı olan yazılı sınav yerine mülakat yeterli sayılacak. Ülkede yaşayıp 5 yıl yasal çalışmış yabancının çocuğu da hızlı Alman vatandaşı olabilecek.