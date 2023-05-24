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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Irkçı polis eleştirisi işinden etti

Cengiz PARLAYAN
Irkçı polis eleştirisi işinden etti

Polis teşkilatı içindeki ırkçılara ‘pislik’ diyen Bahar Aslan, polis yüksekokulundaki görevinden atıldı. Aslan’ın iş ve ceza hukuku kapsamında cezalandırılması istendi

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde polis yüksekokulunda öğretim görevlisi olan Bahar Aslan, polis teşkilatındaki ırkçılara dikkat çeken bir tweet attı. Aslan tweete, "Ben veya arkadaşlarım, bir polis kontrolüne yakalanınca kalbimiz gümbür gümbür atmaya başlıyor. Çünkü güvenlik makamları içindeki kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki birçok insanın gerçeği" yazdı. Bu sözler sonrası Aslan, apar topar görevinden alındı. Aslan için iş ve ceza hukukunun işletilmesi talep edildi. Paylaşımından sonra çok sayıda hakaret ve tepki alan Aslan, "Güvenlik makamlarına bakış açımı paylaştığım için saldırılar başladı" dedi.
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Irkçı polis eleştirisi işinden etti
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