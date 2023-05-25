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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Nefesim kesilmeden oy vermek istedim

Fatih YILMAZ
Nefesim kesilmeden oy vermek istedim

Yurtdışında yaşayan Türkler, bir seçimi daha rekor katılım sağlayarak tamamladı. Oy kullanmak için büyük fedakârlıkta bulunanlar, “Vatanın bekası daha önemliydi” dedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 3 milyon 416 bin 86 seçmenden 1 milyon 839 bin 461'i oy kullandı ancak ikinci turda bu rakam aşıldı. İlginin yüksek olduğu seçimde sandık başına hasta yatağından kalkıp gidenler de oldu, nikâh masasından kalkıp gidenler de.

"HER ŞEY ÜLKEM İÇİN"
Fedakârlık yapanların başında 67 yaşındaki Konyalı İpek Yalçın yer aldı. Nefes darlığı sorunu yaşayan ve oksijen tüpü taşıyan Yalçın, "Üç kez anjiyo oldum. Akşama belki nefesim kesilebilir diye eşimi de alıp başkonsolosluğa geldik. Oyumuzu kullandık. Her şey ülkemiz için. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.
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Nefesim kesilmeden oy vermek istedim
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