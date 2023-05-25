Nefesim kesilmeden oy vermek istedim

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 3 milyon 416 bin 86 seçmenden 1 milyon 839 bin 461'i oy kullandı ancak ikinci turda bu rakam aşıldı. İlginin yüksek olduğu seçimde sandık başına hasta yatağından kalkıp gidenler de oldu, nikâh masasından kalkıp gidenler de.Fedakârlık yapanların başında 67 yaşındaki Konyalı İpek Yalçın yer aldı. Nefes darlığı sorunu yaşayan ve oksijen tüpü taşıyan Yalçın, "Üç kez anjiyo oldum. Akşama belki nefesim kesilebilir diye eşimi de alıp başkonsolosluğa geldik. Oyumuzu kullandık. Her şey ülkemiz için. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.