Halkın yüzde 75’i size karşı

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için açık açık muhalefeti destekleme çağrısı yapan Alman siyasiler, seçim şokunu henüz atlatamadı. Bazı siyasiler, yeni bir döneme girileceğini belirterek olumlu mesajlar verirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nil Schmid garip açıklamalarda bulundu.SCHMID, partisinin Almanya'daki son genel seçimlerde aldığı yüzde 25.7'lik oy oranına bakmadan, halkın yüzde 52.18'inin oyu ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını garip bir mantıkla küçümsedi. Schmid, "Erdoğan'ın bu kadar az farkla kazanması muhalefetin dikkat çeken bir başarısıdır. Seçim sonucu şunu gösterdi: Türkiye'nin yarısı, Erdoğan'a karşı" diye konuştu.Halbukibu mantıkla bakıldığında, Almanların dörtte üçü, SPD'ye karşı. Çünkü SPD, 2021 yılında yapılan genel seçimlerde oyların sadece yüzde 25.7'sini alabildi. Ardından SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) bir koalisyon hükümeti kurdu. Erdoğan'ın oyunu "Türkiye'nin yarısı karşı" diye eleştirenlerin toplam oy oranı ise tam yüzde 52. Üç partinin oyu bile, Erdoğan'ın yüzde 52.18'inden daha az. FRANKFURT