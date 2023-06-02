388 bin kadından şiddet şikâyeti

Almanya'nın Aile Bakanı Lisa Paus (Yeşiller), dün Berlin'de 'Kadına yönelik şiddet' yardım hattına yönelik bilgi aktardı. Bakan, on yıl önce kurulan hattın, o günden bu yana 387 bin 710 mağdura tavsiyelerde bulunduğunu açıkladı. Paus, "Başvuruların 26 binden fazlası yabancı dilde. Bu gerçekten hoş olmayan durum ve rakam. Kadına yönelik şiddetin varlığının göstergesi" dedi. 100 danışmanın, haftanın yedi günü, günün 24 saati telefon başında olduğunu aktaran Bakan Paus, mağdur kadınların yüzde 82'sinin danışma merkezlerine ve kadın sığınma evlerine yerleştirildiğini aktardı. Bakanlığa göre, şiddetten etkilenenlerin sadece yaklaşık yüzde 20'si danışmanlık veya destek merkezlerine başvuruyor. BERLİN