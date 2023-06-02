Irkçı AfD’nin ürküten yükselişi

Almanya'da Forsa adlı kamuoyu araştırma şirketinin anketinden, ırkçı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin oyu yüzde 17 çıktı. Bu sonuç ile AfD, üçüncü büyük parti konumuna yükseldi. Anketin ilk sırasında yüzde 29 oy oranı ilk Birlik Partileri (CDU/CSU) yer aldı. İkinci sırada yüzde 18 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) görüldü. Yeşiller ise AfD'nin gerisine düşerek yüzde 14 ile dördüncü sırada kaldı., bu yılın başında oyu yüzde 13 olarak anketlere yansımıştı. Hızlı artışta hükümetin politikaları rol oynadı. Ekonomi ve iklim politikalarının yanı sıra göçmenlerin sürekli gündemde tutulması, uyumsuz gösterilmesi ırkçı partinin ekmeğine yağ sürdü. Politika yorumcuları, durumu 'endişe verici' olarak değerlendirdi ve ırkçılığa karşı acil önlem alınmasını istedi.Almanya'ya 2015'teki büyük mülteci akını öncesi AfD'nin oy oranı yüzde 4 civarındaydı. Bir milyonun üzerinde mültecinin ülkeye gelmesinden sonra partinin oyu önce ikiye katlandı. Sonra oy oranı yüzde 12 seviyesine yükseldi. Parti bu yılın başından itibaren hızla oy artırmaya başladı ve ikinci parti konumundaki SPD'yi bile zorlar oldu.