Ece’nin katiline müebbet talebi

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg kasabasında 5 Aralık 2022 günü 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ü bıçaklayarak öldüren, 13 yaşındaki Nerea M.'yi ise ağır yaralayan Michael Okba B.'nin (27) duruşması dün başladı. Ulm Bölge Mahkemesi'nde görülen davada savcı, katil zanlısı için ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, sanığın olay günü pasaportunun verilmesini sağlamak için yabancılar dairesine de bıçaklı tehdit planladığını dile getirdi. Sanığın, Etiyopya'ya evlenmek için gitmek istediği, pasaportunun verilmemesi üzerine olay günü bıçak ile daireye gitmek isterken yolda Ece ve Nerea ile karşılaştığı, bıçağı gördükleri ve planını bozacakları gerekçesi ile saldırdığı aktarıldı. Ece'nin 19 bıçak darbesi ile öldüğü de mahkemede ortaya çıktı.