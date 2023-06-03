Türkçe’yi siyasete alet etmeyin

Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan, Almanya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye yüksek oranda oy çıkmasını hazmedemeyenler, her gün farklı alanda kısıtlamayı gündeme getiriyor. Son çıkış ise Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Baden Württemberg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Stoch'tan geldi. Stoch, "Müfredat Ankara'dan gelmemeli" dedi.Türkiye'de otoriter ve milliyetçi rota olduğunu ve seçimlerden sonra bunun değişmeyeceğinin görüldüğünü ileri süren Stoch, "Eyalet hükümeti bu nedenle dil öğretimindeki rotayı acilen değiştirmeli. Türkçe öğretmenleri, Türkiye'den geliyor. Öğrenciler bu yüzden hükümetten giderek daha fazla doğrudan etkileniyor" ifadelerini kullandı. SPD'nin teklifine Yeşiller Partisi'nden de destek geldi.Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Uğur Acar, "Çocuklarımızın anadili eğitimini çok önemsiyoruz. Bunun için de eyaletteki muhataplarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Her eğitim öğretim yılında müfredatımızı eyaletteki tüm okullara ve yetkili birimlere Almanca olarak iletiyoruz. Türkiye'den seçilerek gelen yetkin öğretmenlerimiz, bu müfredat çerçevesinde ders veriyor. Siyasetin de siyasi tartışmaların da dışındalar. Bu tartışmaların içine girmek istemiyoruz" dedi.Almanya'da 41 yıl Türkçe dersi öğretmenliği yapan Mehmet Şaşmaz, "Türkçe dersinde siyasi ve politik konular işlenmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı diye söz edilir. AK Parti propagandası yapılmaz. Atatürk anlatılır. Bayramlar ve resmi günler üzerine konuşulur. Öğretmenler tuttukları takımı bile çocuklara söylemez ve tüm öğrencileri kucaklar. Asıl tartışılması gereken Türkçe derslerinin okul notunu etkilemesi" dedi.Yeşiller Partisi'nin Eğitim Politikası Sözcüsü Thomas Poreski, "Devlet denetimi altında anadil öğretimine kararlıyız" dedi. FDP Baden Württemberg Grup Başkanı Hans Ulrich Rülke daha da ileri giderek, Almanya'da Türk çocuklarının beyinlerinin yıkandığı iftirasını attı, derslerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, sorunun müfredatta olmadığını, ülkede en çok konuşulan ikinci dil olan Türkçe'nin Alman ders müfredatına entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Sofuoğlu, "Türkçe dersinin, tıpkı İngilizce gibi notlara yansıması, yabancı dil dersi olarak okutulması gerekiyor" diye konuştu.