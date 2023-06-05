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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Leipzig savaş alanına döndü

Leipzig savaş alanına döndü

Neo-Nazilere yönelik saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Lina E.’nin 63 ay hapis cezasına çarptırılmasına isyan eden aşırı solcular, Leipzig’i savaş alanına çevirdi

Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada aşırı solcu olarak tanımlanan 28 yaşındaki Lina E.'ye suç örgütüne liderlik etmek ve saldırılar düzenlemekten 5 yıl üç ay hapis cezası verildi. Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Lisa E. ve iki sanık, 2018-2020 döneminde Leipzig, Wurzen ve Eisenach'ta 13 kişinin yaralandığı Neo-Nazilere yönelik saldırılardan sorumlu tutuldu. 31 Mayıs'ta verilen kararı protesto etmek isteyen aşırı solcular, cumartesi günü kentte toplandı ve çok sayıda araç ile çöpleri ateşe verdi. Göstericiler, gece yarısı taş ve sopalarla şehirdeki karakola saldırdı. Olaylarda 50 polis yaralandı. LEİPZİG
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Leipzig savaş alanına döndü
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