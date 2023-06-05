Leipzig savaş alanına döndü

Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada aşırı solcu olarak tanımlanan 28 yaşındaki Lina E.'ye suç örgütüne liderlik etmek ve saldırılar düzenlemekten 5 yıl üç ay hapis cezası verildi. Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Lisa E. ve iki sanık, 2018-2020 döneminde Leipzig, Wurzen ve Eisenach'ta 13 kişinin yaralandığı Neo-Nazilere yönelik saldırılardan sorumlu tutuldu. 31 Mayıs'ta verilen kararı protesto etmek isteyen aşırı solcular, cumartesi günü kentte toplandı ve çok sayıda araç ile çöpleri ateşe verdi. Göstericiler, gece yarısı taş ve sopalarla şehirdeki karakola saldırdı. Olaylarda 50 polis yaralandı. LEİPZİG