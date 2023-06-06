Havaalanlarında yaz paniği

KOVİD-19 pandemisi sırasında uçuş iptalleri yaşanınca personel eksilten, ardından açığı kapatamayan Almanya'nın havalimanlarında yaz tatili öncesi endişe hâkim. Geçen yıl yaz sezonunda personel yetersizliği sebebiyle çok sayıda uçuşun iptal olması, bavulların geç ulaşması, "Bu yıl da aynı sıkıntı ile karşı karşıya kalacak mıyız" sorusunu gündeme getirdi.Alman Havalimanları Birliği (ADV) Genel Müdürü Ralph Beisel, sezona yoğun şekilde hazırlanıldığını, geçen yıl personel yokluğu nedeniyle yaşanan sıkıntıların tekrar etmeyeceğini söyledi. Frankfurt Havalimanı sözcüsü 2022'de 2500 personelin işe alındığını, 850 kişinin daha işe alınacağını kaydetti. Düsseldorf Havalimanı'ndan da benzer açıklama geldi.