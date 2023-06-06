Hayalı için 33 gün pedal çevirdi

Bremen Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan 26 yaşındaki Semih Atakan Koç, yola 3 Mayıs günü çıktı. Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan Koç, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Kovid- 19 salgını döneminde sınırlar kapandığı için hayalini gerçekleştiremediğini belirten Koç, "Çok mutluyum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Çok fazla insan gelmiş. Yolculukta bazı aksiliklerle de karşılaştım. İtalya'yı sel aldı. Lastiklerim birçok kez patladı. Kendi kendime tamir etmeyi öğrendim" dedi. Oğlunu sınır kapısında karşılayan anne Gülçin ve baba Aydın Koç, "Oğlumuzla gurur duyduk. O yola çıktığından bu yana endişeliydik. Onu görünce endişemiz bitti" dedi. EDİRNE