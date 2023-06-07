Önyargıları yıkıyoruz

Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Raci Mazı, gençlik dairelerinde Türklerin koruyucu aile olamayacağı yönünde var olan önyargıların yıkıldığını, Türk ailelerdeki önyargıların da yıkılmaya başladığını söyledi. Mazı, "Konuyu anlattığımızda tereddütlerin yok olduğunu görüyoruz. Yüzlerce Türk koruyucu aileye sahip olduk" dedi.KORUYUCU ailelikte, nöbetçi, geçici, sürekli ve akraba koruyucu aile gibi farklı modeller olduğunu belirten Mazı, "Tereddüt yaşayan ailelerimiz önce nöbetçi koruyucu aile olabilirler. Akraba koruyucu ailelik de alternatiflerden biri. İlgi duyanlar aile başkonsolosluklarımızdaki danışmanlarımızdan bilgi alabilirler" şeklinde konuştu. FRANKFURT