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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Önyargıları yıkıyoruz

Önyargıları yıkıyoruz

Aile Ataşesi Raci Mazı, koruyucu aile olma konusunda var olan önyargıların yıkılmaya başlandığını söyledi. Mazı, “Daha çok koruyucu aileye ihtiyacımız var” dedi

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Raci Mazı, gençlik dairelerinde Türklerin koruyucu aile olamayacağı yönünde var olan önyargıların yıkıldığını, Türk ailelerdeki önyargıların da yıkılmaya başladığını söyledi. Mazı, "Konuyu anlattığımızda tereddütlerin yok olduğunu görüyoruz. Yüzlerce Türk koruyucu aileye sahip olduk" dedi.

ALTERNATİF MODELLER VAR
KORUYUCU ailelikte, nöbetçi, geçici, sürekli ve akraba koruyucu aile gibi farklı modeller olduğunu belirten Mazı, "Tereddüt yaşayan ailelerimiz önce nöbetçi koruyucu aile olabilirler. Akraba koruyucu ailelik de alternatiflerden biri. İlgi duyanlar aile başkonsolosluklarımızdaki danışmanlarımızdan bilgi alabilirler" şeklinde konuştu. FRANKFURT
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Önyargıları yıkıyoruz
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