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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Enkazda hatıra aradı

Enkazda hatıra aradı

Almanya’da yaşayan Hataylı Recep Adan, çocukluğunun geçtiği, annesi, babası ve kardeşinin sağ çıktığı 5 katlı apartmanın enkazında ailesiyle birlikte hatıralarını aradı

BİRKAÇ EŞYA BULDULAR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmalarını takip eden bazıları, enkazın yerinde küçük de olsa bir hatıra arıyor. 45 yıldır Almanya'da yaşayan işadamı Recep Adan (57) da, Antakya'daki beş katlı aile apartmanı enkazında aile fertleri ile birlikte birkaç fotoğraf, banka cüzdanı ve bir saat buldu.

MEMLEKETİ BIRAKMAYIZ
Depremden sağ çıkan anne ve babasını Almanya'ya getiren Adan, "Depremden bir gün önce Almanya'ya döndüm. Bu, ailemin hayatını kurtardı. Çünkü onlar bana yatak odalarını verdiler. Salonda yatıyorlardı. Deprem günü de salonda yatmış olsalar kurtulamayacaklardı. Enkazdan 8 saat sonra çıktılar. Sonra Almanya'ya gelmelerini sağladık. Memleketimizi terk etmeyeceğiz. Geri geleceğiz" dedi. HATAY
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Enkazda hatıra aradı
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