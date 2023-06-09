Enkazda hatıra aradı

Kahramanmaraşmerkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmalarını takip eden bazıları, enkazın yerinde küçük de olsa bir hatıra arıyor. 45 yıldır Almanya'da yaşayan işadamı Recep Adan (57) da, Antakya'daki beş katlı aile apartmanı enkazında aile fertleri ile birlikte birkaç fotoğraf, banka cüzdanı ve bir saat buldu.Depremden sağ çıkan anne ve babasını Almanya'ya getiren Adan, "Depremden bir gün önce Almanya'ya döndüm. Bu, ailemin hayatını kurtardı. Çünkü onlar bana yatak odalarını verdiler. Salonda yatıyorlardı. Deprem günü de salonda yatmış olsalar kurtulamayacaklardı. Enkazdan 8 saat sonra çıktılar. Sonra Almanya'ya gelmelerini sağladık. Memleketimizi terk etmeyeceğiz. Geri geleceğiz" dedi. HATAY