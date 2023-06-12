Başbakan ve bakanlara enflasyon primi kıyağı

Almanya'da son 70 yılın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından hükümet, çalışanların yükünü hafifletmek için "Enflasyon Dengeleme Primi" ödenmesine karar vermişti. Bu bağlamda şirketler ve kamu kurumları her çalışana 3 bin euroya kadar vergisiz bir prim ödeme hakkına sahip oldu. Ancak bu primden, hükümet üyelerinin de faydalanacağı belirlendi.Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısına göre prim Başbakan Olaf Scholz ve bakanlarına da ödenecek. Buna göre hükümet üyelerine bu ay içinde 1240 euro, Temmuz 2023 ile Şubat 2024 arasında ise her ay 220 euro ödenecek. Aylıkları 16 bin euro ile 21 bin 500 euro arasında değişen hükümet üyelerine de prim ödenmek istenmesine STK'lardan tepki geldi.