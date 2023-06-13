Afiş tahammülsüzlüğü

Almanya'nın Nürnberg kenti belediyesinin, seçim afişlerine getireceği yasak çalışması tamamlandı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti seçim afişlerinin tartışma doğurması sonrası Yeşil Sol Parti ve AK Parti karşıtlarının tepkisi üzerine sinen belediye, yarın belediye meclisinde yasağı oylayacak.Yönetmelikdeğişikliğiyle, yurtdışında yapılan seçimler için yabancı partilerin afişlerinin kamuya açık alanlarda asılması imkânsız hale gelecek. Seçim döneminde kente 25 afiş asılmıştı. Belediye başlangıçta afişin yönetmeliğe aykırı olmadığını ilan etmiş, ancak Yeşil Sol Partililerden gelen baskı sonrası farklı yola girmişti.