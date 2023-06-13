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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Afiş tahammülsüzlüğü

Mustafa AKBABA
Afiş tahammülsüzlüğü

Nürnberg Belediyesi, seçimde AK Parti afişlerine önce izin verdi, sonra baskıya boyun eğip topladı. Şimdi ise afişe yasak getiren yönetmelik hazır hale getirildi

YARIN OYLANACAK
Almanya'nın Nürnberg kenti belediyesinin, seçim afişlerine getireceği yasak çalışması tamamlandı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti seçim afişlerinin tartışma doğurması sonrası Yeşil Sol Parti ve AK Parti karşıtlarının tepkisi üzerine sinen belediye, yarın belediye meclisinde yasağı oylayacak.

25 AFİŞ ASILMIŞTI
Yönetmelik değişikliğiyle, yurtdışında yapılan seçimler için yabancı partilerin afişlerinin kamuya açık alanlarda asılması imkânsız hale gelecek. Seçim döneminde kente 25 afiş asılmıştı. Belediye başlangıçta afişin yönetmeliğe aykırı olmadığını ilan etmiş, ancak Yeşil Sol Partililerden gelen baskı sonrası farklı yola girmişti.
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Afiş tahammülsüzlüğü
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